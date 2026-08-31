Моді на зустрічі з Путіним закликав завершити війну в Україні

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вважає важливим рухатися до припинення воєнних дій в Україні.

"Кожен день, поки триває війна, людство, по суті, відкидається на крок назад. Водночас кожен крок назустріч миру дає всьому людству реальне сподівання на мир. Маємо переходити від нескінченної війни до кінця війни, до припинення воєнних дій. Треба рухатися саме в цьому напрямку, це дуже важливо для всього людства", – сказав Моді на зустрічі з Володимиром Путіним на саміті ШОС у Бішкеку.

Він зазначив, що Індія виступає за те, щоб розв’язувати всі проблеми мирним шляхом, цього потребує все людство.

"Маємо мирними засобами розв’язувати всі проблеми. Цього вимагає все людство, і це послання Індії", – сказав Моді.

Він нагадав, що Індія – це країна Ганді та Будди.