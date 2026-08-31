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Анкара підтримує контакти з РФ та Україною щодо ситуації в Чорному морі, працює над новою угодою про постачання зерна – глава МЗС Туреччини

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Анкара підтримує контакти з РФ та Україною щодо ситуації в Чорному морі, працює над новою угодою про постачання зерна – глава МЗС Туреччини
Фото: https://www.ntv.com.tr/

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара обмінюється інформацією як з РФ, так і з Україною щодо ситуації в Чорному морі.

"Ми перебуваємо в контакті з обома сторонами", – заявив він у понеділок на пресконференції.

"Наразі ми працюємо над новою зерновою угодою або подібним договором", – продовжив він.

За його словами, нинішня напруженість у Чорному морі позначається не лише на безпеці цього регіону, а й на міжнародних поставках продовольства, оскільки зернові не надходять на світові ринки.

Фідан додав, що ціла низка країн зверталася до Анкари з проханням за можливості вплинути на цю ситуацію.

#україна #росія #туреччина #чорне_море
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