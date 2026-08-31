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Політика

Бельгія блокує план передачі російських активів Україні

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Бельгія блокує план передачі російських активів Україні
Фото: https://www.facebook.com/franckentheo/

Бельгія відкинула ідею щодо використання заморожених російських активів для фінансової та військової підтримки України. Міністр оборони країни Тео Франкен під час свого виступу на телебаченні заявив, що це питання є абсолютно непереговорним, а двері для цієї ініціативи остаточно закриті, повідомляє Euractiv.

"Це не підлягає обговоренню, двері закриті", – заявив Франкен у п’ятницю ввечері.

Зазначивши, що опір Бельгії викликав обурення, він окремо згадав країни Балтії – які є найпалкішими прихильниками репараційного кредиту – за те, що вони відмовляються облишити цю ідею.

"Їм також слід бути обережними, постійно піднімаючи це питання знову і знову та ставлячи нас у скрутне становище. Я не вважаю це розумним", – сказав Франкен, вказуючи на країни Балтії. Він наголосив, що Литва, Латвія та Естонія отримують значну підтримку від Бельгії.

Європейські міністри закордонних справ обговорять це питання на зустрічі в Ірландії, яка запланована на 1-2 вересня.

"Наш прем’єр-міністр займе тверду позицію", – додав Франкен.

#бельгія #активи_рф #франкен
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