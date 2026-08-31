Бельгія блокує план передачі російських активів Україні

Бельгія відкинула ідею щодо використання заморожених російських активів для фінансової та військової підтримки України. Міністр оборони країни Тео Франкен під час свого виступу на телебаченні заявив, що це питання є абсолютно непереговорним, а двері для цієї ініціативи остаточно закриті, повідомляє Euractiv.

"Це не підлягає обговоренню, двері закриті", – заявив Франкен у п’ятницю ввечері.

Зазначивши, що опір Бельгії викликав обурення, він окремо згадав країни Балтії – які є найпалкішими прихильниками репараційного кредиту – за те, що вони відмовляються облишити цю ідею.

"Їм також слід бути обережними, постійно піднімаючи це питання знову і знову та ставлячи нас у скрутне становище. Я не вважаю це розумним", – сказав Франкен, вказуючи на країни Балтії. Він наголосив, що Литва, Латвія та Естонія отримують значну підтримку від Бельгії.

Європейські міністри закордонних справ обговорять це питання на зустрічі в Ірландії, яка запланована на 1-2 вересня.

"Наш прем’єр-міністр займе тверду позицію", – додав Франкен.