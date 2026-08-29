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Політика

Ветерани мають бути присутніми у владі та повинні отримати повноцінні можливості для реалізації – Порошенко

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Ветерани мають бути присутніми у владі та повинні отримати повноцінні можливості для реалізації – Порошенко
Фото: https://www.facebook.com/reel/1594168962497706

Ветеранська політика в Україні має бути справедливою, а учасники війни проти російської агресії повинні отримати повноцінні можливості для реалізації, заявив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ветеран – це ресурс, можливості, майбутнє. Треба говорити не про "скрінінг здоров'я", а про надійне, високопрофесійне і ефективне лікування. І мова не лише про протези. І не лише про ПТСР. Мова про полегшення адаптації ветерана до мирного життя. Бо ветеран повернувся іншою людиною, і він повернувся в іншу країну. Він вміє жити на фронті, але не впевнений, що він вміє жити в такому мирному житті. І йому треба допомогти. Допомогти лікуванням. Допомогти роботою", – сказав Порошенко під час форуму "Хроніки війни".

Він застеріг від чиновницького формалізму у ставленні до ветеранів та наголосив, що вони як ніхто мають право голосу у вирішенні стратегічних питань розбудови держави та мають право бути присутніми у владі.

"В цьому роль і місія ветеранів – коли вони бачать корупцію у владі, вони мають право сказати: ми не за це воювали, ми воювали не тільки для того, щоб зберегти соборну державу, ми воювали за те, щоб зберегти демократію, зберегти свободу, яка завжди притаманна українцям – від свободи слова до свободи зібрань, від свободи громадських активістів до свободи кожної окремої людини – ми воювали за те, щоб зберегти місці України в Європі, ми воювали за те, щоб зберегти майбутню перспективу України в НАТО", – вважає політик.

За словами лідера "Євросолідарності", у проєктах виробництва засобів для ЗСУ та захисту критичної інфраструктури, які він інвестує, понад половину співробітників є ветеранами.

"Нам треба об'єднуватись – ветерани з ветеранами, а не використовувати ветеранів. Ви запитаєте мене, а де ж ветерани можуть працювати для того, щоб отримувати таку зарплату? Ветерани мають працювати в першу чергу в секторі оборони і безпеки. Бо в секторі оборони і безпеки найбільші зарплати. Там, де ми виробляємо зброю і елементи захисту. Бо ветеран є людиною, яка найкраще орієнтується і знає, що і як підготувати", – вважає Порошенко.

#європейська_солідарність #ветерани #порошенко
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