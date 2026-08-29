Нинішнє покоління має реальний шанс перемогти ворога, і це відрізняє його від попередніх – Хмара

Американське видання The National Interest опублікувало матеріал про нового міністра оборони України Євгенія Хмару, зазначивши, що той хоче перемогти у війні з РФ і має бачення, як це зробити.

"Міністр оборони України не командує військами; він будує механізм, що стоїть за ними – закупівлі, координацію промисловості, бюджети, кадрові питання, політичні відносини між інституціями. І саме в цьому аспекті досягнення Хмари є найбільш переконливими", – йдеться в статті.

У матеріалі наголошується, що Хмара прийшов на посаду не як класичний чиновник, а як командир спецпризначенців із досвідом проведення складних асиметричних операцій. Також відзначається його здатність бачити війну як систему, а не лише як сукупність окремих операцій, що може стати ключовою перевагою на новій посаді.

"Показовим є те, що сталося з російською нафтовою галуззю за сім місяців, протягом яких він очолював СБУ… Майже 43% нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу… Значною мірою це є результатом кампанії, яку Хмара допомагав координувати. Хмара сформулював доктрину безжальної асиметрії витрат – ударні операції, вартість яких становить приблизно 2% від економічного збитку, який вони завдають, спрямовані не на окремі об'єкти, а на вузли системи… Він мислить співвідношеннями – вартість удару проти завданих ним збитків, ціна дрона проти ціни бомбардувальника. Це корисний спосіб мислення для його нової роботи. Міністерство оборони – це, по суті, механізм розподілу обмежених ресурсів – грошей, техніки, людей, ризиків – і Хмара останні кілька років саме цим і займався", – наголошується в матеріалі.

Під час спілкування з кореспондентом видання міністр визнав, що ніколи не керував структурою такого адміністративного масштабу, але його теорія щодо цієї ролі відповідає її реальним обмеженням. "Ми не можемо безпосередньо створювати технології. Завдання держави полягає в тому, щоб створити умови, за яких люди впроваджують і вдосконалюють технології на полі бою, яке оновлюється кожні кілька місяців", – сказав Хмара.

Відповідаючи на запитання щодо мобілізації в Україні, міністр наголосив, що громадяни самі йдуть добровольцями, коли вірять, що зможуть вплинути на хід подій і що виживуть, і слід покращувати умови служби, і бажання служити у них з'явиться.

Особливу увагу видання приділило підходу міністра до використання обмежених ресурсів та взаємодії з новим головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим. За оцінками, саме спільне бачення двох керівників може визначити ефективність подальших дій української армії.

"Міністр оборони Хмара та генерал Драпатий походять з однієї оперативної культури – налаштованої на наступ і чутливої до централізації радянського зразка – і приступають до роботи без взаємних претензій, які розділяли їхніх попередників. Вони вже спільно планують наступний етап перенесення війни на територію Росії… Поки Україна дискутує, ці двоє чоловіків, які цього літа взяли на себе військове керівництво, керуватимуть війною – і, судячи з того, що ми бачимо на сьогодні, друзі країни мають підстави очікувати від них обох дуже багато", – пише видання.

За висновком The National Interest, новий міністр оборони має реалістичне бачення стратегії та вважає, що Україна повинна створити власний метод ведення бойових дій, який може забезпечити реальний шанс на перемогу.

"Україна завжди переживала трагедії, її історія – це довгий перелік таких подій. Те, що відрізняє це покоління від усіх попередніх, – це те, що воно має реальний шанс перемогти ворога", – резюмував Хмара.