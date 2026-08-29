CEU у Відні розширює ініціативу "Невидимого університету для України" до "Глобального невидимого університету"

Центральноєвропейський університет (CEU) визнав успішним чотирирічний досвід роботи "Невидимого університету для України" та за підтримки Фондів "Відкрите суспільство", свого часу створених Джорджем Соросом, розширює цю новаторську освітню модель в "Глобальний невидимий університет" (ГНУ) для підтримки студентів та науковців, які постраждали від війни та авторитаризму в багатьох регіонах.

"За останні чотири роки "Невидимий університет для України" показав, що академічні спільноти можуть залишатися активними та стійкими навіть за найскладніших обставин. ГНУ спирається на цей досвід, щоб створити справді транснаціональну університетську спільноту, де студенти та науковці з різних регіонів навчаються один в одного та розвивають знання, глибоко вкорінені в місцевих реаліях, одночасно вирішуючи глобальні виклики", – наводяться у повідомленні CEU слова академічного директора ГНУ Балажа Тренченьї.

Зазначається, що "Невидимий університет для України", заснований CEU у 2022 році, вже залучив понад 2500 студентів та 450 викладачів. Він поєднує академічне навчання з наставництвом, громадянською активністю та розвитком лідерства: мета полягає не лише в підтримці освіти, а й у підготовці учасників до внеску в демократичне оновлення, громадянську практику та інституційну реформу.

Окрім того, учасники "Невидимого університету для України" формують основну редакційну та інтелектуальну спільноту Visible Ukraine – онлайн-журналу з відкритим доступом, який поєднує академічні дослідження з публічними дебатами.

ГНУ за прикладом "Невидимого університету для України" також пропонуватиме курси університетського рівня, наставництво, дослідницькі можливості та міжнародні академічні мережі для учнів, чий доступ до вищої освіти був порушений, йдеться у релізі.

Наголошується, що запуск "Глобального невидимого університету" відбувається в той час, коли конфлікти та обмеження академічної свободи впливають на студентів та університети у все більшій кількості регіонів, спонукаючи університети переосмислити, як вища освіта може надаватися через кордони.

"Спираючись на вражаючий успіх "Невидимого університету для України", ГНУ демонструє, як університети можуть творчо реагувати на глобальні виклики, забезпечуючи, щоб талановиті студенти та науковці продовжували навчатися, викладати та робити свій внесок у суспільство, незалежно від війни, політичних репресій чи переміщення", – прокоментував розширення ініціативи тимчасовий президент і ректор CEU Карстен Шнайдер.

ГНУ функціонуватиме як мережа взаємопов’язаних регіональних програм, що мають спільну академічну основу, адаптуючи викладання до місцевих політичних та соціальних реалій, профілів, прагнень та потреб потенційних студентів. Курси поєднують онлайн-навчання з очними зимовими та літніми школами, можливостями дослідницької мобільності, наставництвом та громадською активністю. Академічні теми включають демократію та авторитаризм, права людини, війни пам’яті та культури, кліматичну справедливість, медійну та інформаційну війну, європейську інтеграцію та багатосторонність, а також майбутнє вищої освіти. Невидима аспірантура підтримуватиме когорту аспірантів через міжнародне наставництво, навчання з розробки та методів досліджень, фінансування досліджень та мобільності, а також широке міжрегіональне академічне мережування.

Згідно з релізом, програма спочатку зміцнить існуючі регіональні ініціативи в Україні, Грузії, Білорусі та Західних Балканах, а також інтегрує програму "Невидимий університет для ромів", а до 2028 року розширить свою діяльність на регіон Південного Кавказу та Центральної Азії.

Центральноєвропейський університет (CEU) був заснований у 1991 році та спочатку розташований у Будапешті. Втім через позицію тодішньої угорської влади з 2019 року він працює у Відні. CEU є некомерційним приватним університетом, в якому навчається близько 1500 студентів з понад 100 країн за бакалаврськими, магістерськими та докторськими програмами, акредитованими як у Сполучених Штатах, так і в Австрії.