Паліса про Drone deal із США: зараз м'яч на їхньому полі

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, коментуючи підготовку так званого Drone Deal із США, заявив, що Вашингтон наразі тестує певні види дронів і обирає типи.

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами. "У нас є відповідальна особа за весь цей напрямок – це Рустем Умєров (очільник СЗР – ІФ-У). Нині, наскільки мені відомо в силу моєї залученості до процесу, м’яч на полі Сполучених Штатів. Їм дали можливість відібрати певні типи дронів, які їх цікавлять, на конкурсній основі. Вони їх тестують", – розповів заступник глави ОП.

Паліса зазначив, що різним виробникам забезпечено можливість надати ці зразки до Сполучених Штатів. "А там далі справа за вибором американців", – додав він.