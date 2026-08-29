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Політика

Паліса спростував інформацію про можливе призначення послом України в США

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Паліса спростував інформацію про можливе призначення послом України в США

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спростував раніше опубліковану у медіа інформації про те, що він начебто може бути призначений послом України в США.

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

"Згідно із законодавством, я не можу водночас виконувати і військову, і дипломатичну службу. В той же час звільнятися з військової служби – це суперечить моральним та життєвим принципам. Під час війни я маю бути тут, в своїй країні", – заявив Паліса.

Бригадний генерал зазначив, що єдиний формат, за яким він можу поїхати до США, – це навчання.

#паліса #посол #сша
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