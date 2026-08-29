У Держдепі США закликали громадян утриматися від відвідування України через війну та обстріли

У Держдепі США закликали громадян утриматися від відвідування України через війну та постійні російські обстріли, рівень небезпеки не змінився, четвертій – найвищий.

"Уникайте поїздок до України з будь-якої причини через російсько-українську війну", – йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу США щодо подорожей на сайті.

"Війна між Росією та Україною триває, а не прифронтові регіони також зазнають невибіркових ракетних атак та атак безпілотників з боку Росії. Ситуація з безпекою може швидко змінюватися, і мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду практично без попередження", – йдеться у повідомленні.

Водночас посольство США в Києві продовжує працювати. Втім, є обмеження на поїздки територією України для американських держслужбовців. Зокрема для цього потрібно отримати спецдозвіл.