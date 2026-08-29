Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Туск: Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості як у війні з Україною, так і в усьому регіоні

2 хв читати
Додати як джерело
Туск: Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості як у війні з Україною, так і в усьому регіоні
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації, а найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі, та всього регіону, повідомляє "Європейська правда".

Польського прем’єра запитали, зокрема, про нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У відповідь на це Туск заявив, що Польща перебуває у постійному контакті з керівництвом ЦРУ і не була захоплена зненацька інформацією про активність Реткліффа.

"Ми перебуваємо у постійному контакті з керівництвом ЦРУ, тому нас не дивують жодні відомості щодо дій і заходів, які проводить глава ЦРУ", – зазначив польський прем’єр.

За словами Туска, у питаннях безпеки частина інформації має залишатися конфіденційною, однак це не означає, що суспільство потрібно позбавляти інформації про найважливіші загрози.

Він підкреслив, що наразі йдеться вже не лише про візит директора ЦРУ до Москви.

За його словами, протягом останніх тижнів з’являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації.

"Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості – як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими", – підкреслив Туск.

За даними ЗМІ, Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

У середу вранці в радіоінтерв’ю президент США Дональд Трамп спростував припущення, що Реткліфф здійснив цю поїздку, аби переконати Путіна не випробовувати рішучість НАТО.

В Кремлі заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.

#війна #росія #ескалація #туск
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що пр…

Читати
США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати
Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian. …

Читати
Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо від…

Читати