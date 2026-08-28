Буданов: Нинішня ситуація в Україні є напругою, але ще не політичною кризою

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що нинішня політична ситуація в Україні є напругою, але ще не кризою, та закликав суспільство не допускати внутрішнього розколу під час війни.

"Я не вважаю, по-перше, що це криза. Це напруга, але ще це не криза", – сказав Буданов у інтерв’ю для єдиного телемарафону, яке транслювалося у п’ятницю.

За його словами, в умовах повномасштабної війни суспільству слід пам’ятати про загрозу з боку Росії, яка прагне знищення української державності та культури.

"Якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав, що продовжимо спроби розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один", – заявив Буданов.

Він також назвав проблемним проведення виборів під час війни. "Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема", – сказав керівник ОП, пояснивши, що йдеться як про юридичні, так і про практичні питання.

Буданов закликав усі сторони "трошки заспокоїтися і дивитися на ситуацію в Україні", наголосивши, що вихід із політичної напруги завжди є.