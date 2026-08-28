Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Буданов: Нинішня ситуація в Україні є напругою, але ще не політичною кризою

1 хв читати
Додати як джерело
Буданов: Нинішня ситуація в Україні є напругою, але ще не політичною кризою
Фото: скриншот

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що нинішня політична ситуація в Україні є напругою, але ще не кризою, та закликав суспільство не допускати внутрішнього розколу під час війни.

"Я не вважаю, по-перше, що це криза. Це напруга, але ще це не криза", – сказав Буданов у інтерв’ю для єдиного телемарафону, яке транслювалося у п’ятницю.

За його словами, в умовах повномасштабної війни суспільству слід пам’ятати про загрозу з боку Росії, яка прагне знищення української державності та культури.

"Якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав, що продовжимо спроби розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один", – заявив Буданов.

Він також назвав проблемним проведення виборів під час війни. "Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема", – сказав керівник ОП, пояснивши, що йдеться як про юридичні, так і про практичні питання.

Буданов закликав усі сторони "трошки заспокоїтися і дивитися на ситуацію в Україні", наголосивши, що вихід із політичної напруги завжди є.

#напруга #буданов #криза
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що пр…

Читати
США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати
Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian. …

Читати
Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо від…

Читати