Історичні проблеми Польщі та України варто вирішувати через спеціальний юридичний механізм, вважає Яценюк

Свобода України і Польщі є взаємозалежною, а основою взаємовідносин двох народів є взаємна повага, переконаний заявив голова Київського безпекового форуму, експрем’єр-міністр України (2014-16) Арсеній Яценюк.

"Польща вільна, бо Україна вільна. А Україна вільна і бореться за свою свободу, бо Польща вільна. І якщо ми будемо допомагати один другому, і Польща буде стояти коло України, як вона це робить з перших днів російської агресії, то Україна переможе", – сказав Яценюк під час онлайн- виступу на панельній дискусії "Немає вільної Польщі без вільної України" на конференції Польсько-української господарчої палати.

Він зазначив, що між країнами має бути чесна розмова про наявні історичні проблеми, і засудив взаємну відмову політиків від нагород. Ключовим механізмом врегулювання історичних питань голова КБФ назвав укладення між двома країнами спеціального механізму. "Я не бачу вирішення через політичні акти. До влади в наших країнах приходять різні політсили, і вони спекулюють на трагедіях, на драмі і навіть на злочинах. Пропоную укласти між Україною та Польщею міждержавну угоду про створення спеціального юридичного механізму розслідування злочинів проти поляків та українців", – сказав Яценюк.

"Злочини мають прізвища. Жертви мають прізвища. Політики мають гасла. А нам треба встановити справедливість", – додав він.

Окремо він наголосив на економічному потенціалі поглибленої співпраці двох країн. "Україна не зможе стати членом ЄС і НАТО без підтримки Польщі. Спільний експорт України та Польщі сягає $90 млрд. Наші зусилля з об’єднання можуть подвоїти експортний потенціал двох країн. Те саме стосується й військово-промислового комплексу – співпраця Польщі й України у виготовленні зброї дадуть неймовірний економічний ефект обом країнам", – резюмував Яценюк.