Україна співчуває Норвегії у зв'язку зі смертю короля Гаральда V

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівському дому Норвегії та норвезькому народу у зв’язку зі смертю короля Гаральда V.

"Його Величність уособлював гідність, мудрість і непохитну відданість своїй країні. Україна завжди пам’ятатиме його незмінну підтримку та солідарність з Українським народом у найтемніші дні російської агресії", – написав Зеленський у соцмережі X у п’ятницю.

Він зазначив, що в час глибокої скорботи думки українців з королівською родиною та народом Норвегії.

"Вічна пам’ять Його Величності", – додав президент.

Співчуття королівській родині та народу Норвегії у зв’язку зі смертю Гаральда V висловив і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Від імені Верховної Ради України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття Королівській родині та всьому Норвезькому народові. У цей скорботний час Україна разом із Норвегією. Світла пам’ять Його Величності", – написав Стефанчук у Фейсбуці.

Як повідомлялося, Король Норвегії Гаральд V помер у віці 89 років.