Уряд ухвалив Стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035р. та операційний план її реалізації на 2027-2029 рр.

Кабінет міністрів України затвердив стратегію у сфері організації та проведення азартних ігор щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор, запобігання виникненню та боротьби з ігровою залежністю до 2035 року, а також операційного плану заходів з її реалізації у 2027-2029 роках.

Відповідне розпорядження №855 було ухвалено 26 серпня 2026 року.

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity у релізі пояснило, що реалізація стратегії передбачає проведення інформаційних кампаній та уроків у школах про ризики азартних ігор, перевірку на ризики розвитку залежності та інших інструментів раннього виявлення та надання більше можливостей отримати лікування, психологічну допомогу та реабілітацію.

Серед іншого стратегія охоплює реалізацію окремих програм для військових і ветеранів та проведення блокувань нелегальних сайтів і реклами, а також боротьби зі злочинністю у сфері грального бізнесу.

Зазначається, що у межах стратегії близько 40 органів державної влади працюватимуть за єдиним планом. Зокрема, до її реалізації буде залучено PlayCity, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти та науки України, Міністерство оборони України, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, а також Бюро економічної безпеки України, Служба безпеки України, Національна поліція та інші.

У розпорядженні уточнюється, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також державні установи (за згодою) мають забезпечити виконання завдань і заходів операційного плану в межах передбачених видатків, а також до 1 березня подавати Мінцифри інформацію про стан їх виконання.

Своєю чергою, Мінцифри має, починаючи з 2028 року, щороку до 1 квітня подавати уряду звіт про хід реалізації Стратегії. Крім того, до 1 грудня 2029 року міністерство має подати Кабміну проєкт операційного плану заходів з реалізації Стратегії на період 2030-2032 років, а до 1 грудня 2032 року – проєкт плану на 2033-2035 роки.

"Уперше боротьба з ігровою залежністю стане спільною відповідальністю всієї держави – від профілактики та освіти до лікування, соціальної підтримки й протидії нелегальному ринку", – наголосили у держагентстві.