Наглядова рада "Енергоатома" заявила про занепокоєння судовими діями у справах компанії

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" висловила занепокоєння та заявила про серйозні сумніви у процесуальній справедливості та здатності компанії виконувати свої функції з управління та протидії корупції.

Відповідна заява наглядової ради розміщена на сайті "Енергоатома" та пов’язана з рішеннями Голосіївського районного суду міста Києва щодо проведення внутрішнього розслідування та відсторонення після звернення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) працівника компанії Дмитра Ільчука.

У своїй заяві наглядова рада наголошує, що тимчасове відсторонення є дискреційним правом компанії, покликаним захистити об’єктивність процесу встановлення фактів. Водночас, вона звертає увагу на дії суддів у справах за позовом Ільчука про поновлення на посаді, які викликають сумнів у тому, що "Енергоатом" отримав справедливий та процесуально коректний її розгляд.

"Це саме той випадок, який має непокоїти кожного, хто прагне успіху реформ корпоративного управління в "Енергоатомі". Ми повністю поважаємо право кожного працівника на справедливий розгляд справи незалежним судом. Наше занепокоєння викликають надзвичайні процесуальні обставини, за яких було ухвалено це рішення, і питання, чи отримав "Енергоатом" незалежний та процесуально справедливий розгляд справи, на який має право кожна сторона", – заявила голова НР "Енергоатома" Руміна Велші, слова якої наводяться у повідомленні.

У ньому зазначається, що "Енергоатом" оскаржить рішення суду у встановлений законом строк і порядок, а також у разі потреби розгляне питання про звернення до компетентних органів щодо поведінки суддів.

Як пояснила НР, 10 травня 2026 року вона отримала від НАБУ повідомлення про можливі порушення з боку окремих працівників компанії і доручила правлінню провести внутрішнє розслідування та відсторонити відповідних осіб на період його проведення. Наступного дня правління виконало це доручення.

24 серпня 2026 року Голосіївський районний суд міста Києва задовольнив майже всі позовні вимоги Дмитра Ільчука у справі № 752/16235/26 та визнав недійсним рішення наглядової ради, скасував відповідні накази про проведення внутрішнього розслідування та відсторонення, зобов’язав негайно поновити Ільчука на посаді та стягнув на його користь середній заробіток, моральну шкоду й судові витрати.

При цьому НР описує обставини судового розгляду, які викликають її серйозне занепокоєння. Зокрема, суддя, яка розглядала справу спочатку, була особисто знайома з позивачем ще з часів спільного навчання в університеті, і цю обставину суддею було приховано від "Енергоатома". Позивач зі свого боку заявив клопотання про відвід судді тільки 20 серпня – приблизно через два місяці після початку провадження. Відвід було задоволено того ж дня, а справу передано новому судді, який фізично отримав матеріали справи 24 серпня і в цей же день ухвалив рішення по суті. Як зазначає НР, "рішення на 15 сторінках було ухвалене через п’ять хвилин" і без проведення судового засідання. Клопотання "Енергоатома" про його проведення з викликом сторін, з огляду на ціну позову, не було ані розглянуте, ані згадане у судових рішеннях. НР також підкреслила, що рішення 24 серпня було ухвалено з врахуванням заяви позивача про зміну предмету позову, яка жодним із двох суддів не приймалась до розгляду.

Наглядова рада зазначила, що реалізує масштабну програму реформування корпоративного управління, і для успіху цих реформ товариство повинно мати можливість відповідально реагувати, коли правоохоронні органи повідомляють про занепокоєння щодо її працівників.

"Якщо державні стратегічно важливі підприємства не зможуть вживати розумних, законних і пропорційних тимчасових заходів у відповідь на інформацію антикорупційних органів без ризику зазнати суттєвої фінансової відповідальності, наслідки цього виходитимуть далеко за межі "Енергоатома". Це може послабити практичну здатність наглядових рад і менеджменту державних підприємств оперативно реагувати на корупційні ризики", – наголосили у НР.