Україна потребує стратегічного планування мінімум на десятиліття та жорсткої відповідальності посадовців – генерал Вовк

Генерал і екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявляє про співмірність загрози корупції в Україні з діяльністю ворожих агентів, а також про необхідність радикально посилити відповідальність високопосадовців та створити альтернативну модель розвитку України.

"Якщо ти постійно говориш, що державна система працює неправильно, недостатньо залишатися коментатором. Треба запропонувати альтернативну модель і взяти за неї відповідальність", — сказав Вовк в інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Він заявив про плани створення консервативно-ліберальної партії під назвою "Альтернатива" яка б діяла на цих прицнипах: "Перше – стратегічне планування держави не на один виборчий цикл і навіть не на п’ять років, а щонайменше на десятиліття. Друге – максимально жорстка персональна відповідальність посадовців, особливо за корупцію під час війни та рішення, що впливають на обороноздатність. Третє – чесна розмова із суспільством про війну, мир, мобілізацію, НАТО, території і ціну кожного можливого сценарію".

Вовк вважає небезпечною політику, "коли громадянам одночасно обіцяють швидке повернення всіх територій, швидкий вступ до НАТО, швидке економічне зростання і при цьому не пояснюють, що всі ці цілі можуть вступати між собою у конфлікт і кожна з них має свою ціну".

У війні він пропонує сценарій припинення бойових дій за принципом "стоїмо там, де стоїмо" з подальшим переходом до тривалих мирних переговорів без юридичної відмови України від окупованих територій. "Повернути всі території військовим шляхом протягом року, двох чи трьох сьогодні виглядає надзвичайно складним завданням. Але це не означає, що Україна повинна від них відмовитися. Історія знає багато територіальних конфліктів, які вирішувалися через десятиліття після припинення активної фази війни", - сказав екскерівник Головного слідчого управління СБУ.

При цьому він зазначає, що до моменту відновлення територіальної цілісності України перспектива повноправного членства в НАТО залишається надзвичайно складною. "Я пропоную серйозно обговорити можливість повернення до положень Декларації про державний суверенітет України щодо наміру стати постійно нейтральною, позаблоковою і без’ядерною державою. Але це не може бути односторонньою поступкою. Україна не повинна просто сказати: ми відмовляємося від НАТО, а Росія натомість продовжує війну. Сенс може бути лише в пакеті взаємних зобов’язань", - сказав Вовк.

Екскерівник Головного слідчого управління вважає, що має бути сформована така система безпекових гарантій, яка робила б новий напад РФ максимально дорогим і складним. "Я категорично не ототожнюю нейтралітет із демілітаризацією. Навпаки, нейтральна Україна в нашому географічному становищі може існувати тільки як дуже сильна військова держава… Припинення бойових дій треба використати не для самозаспокоєння, а для максимально швидкого переозброєння, розвитку оборонної промисловості і зміцнення державних інституцій", - вважає він.

Стосовно корупції, Вовк наголошує, що в мирний час і під час війни "одна й та сама крадіжка може мати принципово різні наслідки". "Якщо високопосадовець свідомо бере участь у корупційному злочині, наслідком якого є ослаблення обороноздатності в умовах воєнного стану, я вважаю, що суспільна небезпека такого діяння принципово інша, ніж у звичайний час… Статус високопосадовця під час війни повинен не пом’якшувати, а посилювати відповідальність. Людина, яка має доступ до мобілізованих державою ресурсів, повинна усвідомлювати, що краде не просто у бюджету. Вона може красти у солдата на передовій і тим самим створювати загрозу його життю", - вважає він.