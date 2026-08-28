Голови парламентів країн NB8 засудили безперервні ракетно-дронові атаки РФ по українських містах

Голови парламентів країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8) засудили ракетно-дронові атаки Російської Федерації, що не припиняються, по українських містах, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"За підсумками конференції голів парламентів країн Нордично-Балтійської вісімки у Рейк’явіку маємо чітку спільну позицію щодо України. Учасники рішуче засудили російську агресію проти України, а також триваючі ракетні й дронові атаки по українських містах, цивільних та об’єктах критичної інфраструктури", – написав Стефанчук у фейсбуці.

За словами спікера, учасники конференції окремо наголосили на необхідності повернення українських дітей, незаконно викрадених і вивезених Росією.

"І головне: країни NB8 підтвердили непохитну підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності та готовність і надалі допомагати нашій державі. Цінуємо цю єдність. Сьогодні вона має особливе значення – і для України, і для безпеки всієї Європи", – наголосив Стефанчук.