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Кабмін пропонує запровадити посвідчення іноземця для виїзду за кордон

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Кабмін пропонує запровадити посвідчення іноземця для виїзду за кордон

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, що уточнює та посилює правовий статус іноземців і осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Йдеться про людей, які приїхали з інших країн і стали на захист територіальної цілісності та суверенітету України. Держава планує створити для них чіткіші умови перебування, проживання та подальшої легалізації", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, законопроєкт пропонує збільшити з 3 до 6 місяців строк законного тимчасового проживання після завершення військового контракту, що дасть людині більше часу, щоб без поспіху врегулювати свій правовий статус.

Також пропонується зараховувати період військової служби за контрактом до п’ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію.

Крім того, передбачається визнати посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або відповідний витяг з ЄДРВВ підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання.

Серед іншого, проєкт закону пропонує встановити окрему квоту на імміграцію для іноземців, які щонайменше чотири місяці разом із підрозділами Збройних сил України (ЗСУ) чи Національної гвардії виконували бойові або службові завдання в районах бойових дій, а також для тих, хто перебував у полоні.

Також пропонується запровадити посвідчення іноземця для виїзду за кордон у випадках, коли людина не може отримати або обміняти паспорт у країні походження через загрозу чи політичні обставини.

"Іноземці та люди без громадянства, які стали на захист України, воюють і виконують важливі завдання разом з українськими військовими. Вони ризикують життям, отримують поранення та потрапляють у полон. Тому важливо, щоб після служби вони мали не лише нашу вдячність і повагу, а й чіткі законні гарантії для подальшого життя в Україні", – оголосили в Мінветеранів.

#кабмін #мінветеранів #іноземці
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