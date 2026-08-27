Стефанчук закликав парламенти NB8 до конкретних рішень на підтримку України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав голів парламентів країн Нордично-Балтійської вісімки (Nordic-Baltic Eight – NB8 – ІФ-У) до швидких і конкретних рішень для посилення обороноздатності України.

"Взяв участь у конференції голів парламентів країн Нордично-Балтійської вісімки. Для України NB8 – одна з найміцніших і найнадійніших платформ підтримки та солідарності… Ракети-перехоплювачі, фінансування оборони, енергетична стійкість і санкції – саме про рішення, яких Україна потребує зараз, говорив сьогодні з колегами з NB8 у Рейк’явіку", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За його словами, Україні потрібні швидкі й конкретні рішення партнерів, оскільки за кожним пунктом у переліку нагальних потреб стоять не цифри, а життя і долі людей.

"Окремо закликав максимально активізувати використання заморожених російських активів і посилювати тиск на російську воєнну машину – зокрема через обмеження торгівлі енергоресурсами, протидію "тіньовому флоту" та подальшу ізоляцію агресора", – зазначив Стефанчук.

Спікер українського парламенту також наголосив, що Україна готова ділитися своїм унікальним бойовим досвідом і технологічними рішеннями, які можуть посилити захист Балтії та Нордичних країн від російської загрози.

"Наш стратегічний курс незмінний – членство в Європейському Союзі та НАТО. Розраховуємо, що лідерство країн NB8 і надалі втілюватиметься у рішення, які зміцнюють Україну та спільну безпеку нашого регіону", – підкреслив Стефанчук.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом в Ісландії.