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Сенатор США Блюменталь сподівається на схвалення у вересні закону про санкції проти РФ

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Сенатор США Блюменталь сподівається на схвалення у вересні закону про санкції проти РФ
Фото: Валерія Прощенко

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь висловив сподівання, що у вересні поточного року у Палаті представників буде схвалено їхній із Ліндсі Гремом законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ та Ірану.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив на пресконференції у Києві у вівторок.

"І я казав, коли був тут востаннє навесні, у травні, що ми подвоїмо зусилля, щоб ухвалити законопроєкт про санкції. Тепер, коли це сталося в Сенаті, я повертаюся з ще більшою рішучістю, що його має бути ухвалено також у Палаті представників. Сподіваюся, це станеться у вересні", – сказав сенатор.

Блюменталь нагадав, що Палата представників повертається до роботи у вересні.

"І я підтримую дуже тісні контакти з керівництвом Палати. Я дуже сподіваюся, що буде рішення ухвалити його саме тоді. Я казав, коли був тут востаннє, що ми подвоїмо зусилля. І ми це зробили", – додав він.

Сенатор також зазначив, що мав зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, і закликав його "бути доступним для розмов із членами Палати представників, так само як він спілкувався з нами в Сенаті". За словами Блюменталя, президент відкритий поговорити із представниками Палати представників.

"Ви пригадуєте, що він приїжджав до Сполучених Штатів. Він зустрівся з нами за закритими дверима. А потім був, коли ми проводили голосування. І посмішка на його обличчі, коли він спостерігав за тим голосуванням, була надзвичайно надихаючою і хвилюючою. Я сподіваюся, що він поговорить із членами Палати так само, як говорив із Сенатом. І коли я запропонував йому поспілкуватися з нашими колегами та друзями в Палаті, він щиро й охоче погодився", – додав сенатор.

Він сподівається, що можливо під час візиту президента до Нью-Йорка та Організації Об’єднаних Націй, чи в інший час Зеленський "це зробить".

"Я повернуся до Сполучених Штатів, озброєний дуже конкретними доказами того, наскільки важливим є законопроєкт про санкції", – резюмував Блюменталь.

Як повідомлялося, 7 серпня Сенат США схвалив законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ та Ірану. Документ надіслали до Палати представників.

Грем, республіканець з Південної Кароліни, був серед найвідвертіших союзників України в Конгресі в ході багаторічної війни проти РФ, і цей законопроєкт має на меті посилити економічний тиск на Москву через її військове вторгнення в Україну.

Документ також включає розширення санкцій проти Ірану, на яких наполіг президент Дональд Трамп.

Законопроєкт передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Окрім цього, законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, зокрема, "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

Перед голосуванням Президент України Володимир Зеленський, який перебував у Капітолії, зустрівся з усіма сенаторами та закликав їх підтримати законопроєкт, ініційований покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Після цього Зеленський був присутній у залі засідань під час голосування.

#санкції_рф #сша #блюменталь
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