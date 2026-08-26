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Раді пропонують створити ТСК для розслідування порушень законодавства щодо забезпечення безпеки населення під час війни

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Раді пропонують створити ТСК для розслідування порушень законодавства щодо забезпечення безпеки населення під час війни

Народні депутати Леся Забуранна та Олександр Ковальчук (обидва з фракції "Слуга народу") пропонують Верховній Раді створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері забезпечення безпеки населення в період дії воєнного стану, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, а також забезпечення виконання комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Відповідний проєкт постанови №15561 зареєстровано у Верховній Раді в середу, 26 серпня, повідомляє сайт парламенту. Текст проєкту постанови поки що на сайті парламенту відсутній.

#безпека #верховна_рада
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