Науседа: ми знали напередодні про візит глави ЦРУ до Москви, про результати нам повідомлять на наступному тижні

Президент Литви Гітанас Науседа говорить, що йому було відомо про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні та очікує, що про результати союзники повідомлять на наступному тижні.

Про це Науседа сказав у середу у Вільнюсі на спільній з президентом Європейської ради Антоніу Коштою пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи йому було відомо про цей візит ще напередодні, а також чи йому відомо про зміст цих розмов та чому Реткліфф летів з Риги.

"Я відповім коротко. Щодо зустрічі – так, ми знали. Я не хочу обговорювати зміст зустрічі, тому що, перш за все, це зустріч між цими двома країнами (США та РФ – ІФ-У), і це предмет їх обговорення. Наші партнери нам повідомили, що інформацію стосовно цієї зустрічі, її мети та змісту нам повідомлять без затримки, практично, на наступному тижні. Я тільки можу думати, що ця зустріч присвячена зменшенню геополітичних напружень, і я дуже позитивний стосовно цього", – сказав президент Литви.

Журналісти також просили Кошту прокоментувати це питання, але він відмовився.