"Європейська Солідарність" вимагає від уряду тимчасово відсторонити голову Держфінмоніторингу Проніна

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від Кабінету міністрів відсторонити від виконання обов’язків голову Державного фінансового моніторингу Філіпа Проніна на період перевірки всіх обставин руху коштів, пов’язаних із заставами фігурантів справи "Мідас".

"Європейська Солідарність" вимагає від уряду та прем’єра Корецького негайно відсторонити Філіпа Проніна на час перевірки всіх обставин проходження коштів, пов’язаних із заставами фігурантів справи "Мідас", – йдеться у заяві політичної сили.

Партія вимагає оприлюднити, які саме операції проводилися для легалізації коштів, про які заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Політична сила також хоче отримати відповіді на наступні запитання: через які банки та компанії проходила легалізація коштів, чи надходили щодо них повідомлення про підозрілі фінансові операції, що робив Держфінмоніторинг після отримання такої інформації – або чому він її не отримав і чи не було свідомої бездіяльності посадових осіб, яка дозволила провести кошти через фінансову систему?

"Окремо вимагаємо відповіді: що Держфінмоніторинг знав про існування технологічних "вікон", через які проводилися ці платежі? Коли дізнався? Які дії вжив? І якщо не знав – то чому державна фінансова розвідка не бачила того, що, за версією слідства, перетворилося фактично на готову "трасу" для проведення грошей?", – зазначається у заяві.

"Європейська солідарність" також вимагає встановити, хто відкривав технологічні "вікна", хто про них знав і хто забезпечував безперешкодне проходження грошей через усі рівні фінансового контролю.

У заяві підкреслюється, що на шляху 150 млн грн (на заставу за колишнього міністра енергетики, фігуранта справи "Мідас" Германа Галущенка) до Вищого антикорупційного суду були банки, компанії, фінансовий моніторинг, Національний банк і державна фінансова розвідка.

"У справі "Мідас" настав час досліджувати як тих, хто крав, так і тих, хто допомагав краденому ставати "чистим". Якщо для корупційних грошей існувала "траса", суспільство має дізнатися, хто забезпечував на ній зелене світло", – наголосили у "Європейської солідарності".

Як повідомлялося за даними САП, бізнесмен Тимур Міндіч передав готівку, яку легалізували та використали для внесення 150 млн грн застави за Галущенка. За версією слідства, банківську систему контролю платежів на певний час переводили в режим технічного обслуговування, а учасникам повідомляли точну годину й у це узгоджене "вікно" проходив платіж.

Операція "Мідас" – розслідування антикорупційних органів НАБУ та САП щодо можливого розкрадання великої суми грошей в енергетичній сфері.