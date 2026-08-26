Зеленський подякував Навроцькому за побажання перемоги та заявив про прагнення розвивати зв'язки з Польщею

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту Польщі Каролю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності та заявив про прагнення розвивати зв’язки між "нашими двома сильними народами – з повагою та правдивістю щодо минулого, тверезим підходом до сучасних загроз та оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО".

"Висловлюємо вдячність Президенту Польщі за привітання з нагоди Дня Незалежності, а особливо за побажання, щоб Україна перемогла", – написав Зеленський у соціальній мережі Х у середу.

Очільник держави зазначив, що Україна "завжди пам’ятатиме підтримку Польщі, її відкриті серця та двері, які були відкриті для нас із перших днів російського вторгнення".

"Ми прагнемо розвивати зв’язки між нашими двома сильними народами – з повагою та правдивістю щодо минулого, тверезим підходом до сучасних загроз та оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося раніше у цей день, голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач розвовів, що Навроцький надіслав президенту Зеленському привітального листа з нагоди 35-ї річниці Незалежності України та побажав перемоги у війні. "У цьому листі президент фактично побажав Україні перемоги у війні з Росією, вказавши, що існує низка напружених моментів, які ми хотіли б поступово зменшувати… Найголовніше те, що Польща дбає про добросусідські відносини. Вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних засадах, і однією з таких засад є, зокрема, історична правда", – сказав Пшидач.

Він також заявив, що діалог між офісами президентів України та Польщі триває. Однак, поки що немає планів щодо поїздки Навроцького до столиці України. Коментуючи відносини з Києвом, Пшидач також згадав про закон щодо створення Національного пантеону України. На його думку, це "не сприятиме поліпшенню відносин не лише з Польщею, а й з іншими державами, з усією Західною Європою. На місці українців я б не ображав історичної пам’яті жертв і не прославляв би злочинців. Якщо Україна це робить, вона має розраховувати на те, що ці дії матимуть негативні наслідки", – додав Пшидач.