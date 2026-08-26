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Лідерами симпатій українців стали Макрон, Мерц та Ердоган – опитування

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Лідерами симпатій українців стали Макрон, Мерц та Ердоган – опитування
Фото: https://www.president.gov.ua/

Лідерами негативного ставлення з боку українців стали Володимир Путін (97% негативу), Олександр Лукашенко (90% негативу) та Дональд Трамп (77%), до президента Польщі Кароля Навроцького негативно ставляться 62%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Rating Group 4-9 серпня для вивчення ставлення українців до деяких світових лідерів і країн.

"Серед наведених світових лідерів опитані найбільш позитивно ставляться до президента Франції Еммануеля Макрона (79%), канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (64%) та до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (61%)", – йдеться у повідомленні групи за результатами дослідження, що розміщено на сайті групи.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск: переважає позитивне ставлення (45%), натомість третина ставиться негативно (35%). Новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем: 45% – позитивне, 7% – негативне. Третина українців відповіли, що не знають про Бернема (35%), а 12% обрали "важко відповісти".

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр: розподіл думок доволі рівномірний, позитивно ставиться третина (33%) опитаних, негативно – теж третина (34%). Також кожен п’ятий відповів, що не знає про Мадяра, а 12% – "важко відповісти".

"Президент Польщі Кароль Навроцький: позитивно – 20%, негативно – 62%. Президент США Дональд Трамп: позитивно – 16%, негативно – 77%. Найгірше ставлення – до владіміра путіна (97% негативу), Олександра Лукашенка (90% негативу)", – фіксують соціологи.

В дослідженні також було проведено замір дружності/ворожості до України з боку інших країн за оцінками самих українців. "Найбільш дружні країни, на думку респондентів,- це Велика Британія (80%, зокрема 40% – однозначно дружнє ставлення), Литва (77%), Франція (81%, зокрема 27% – однозначно дружнє ставлення), Німеччина (77%), Молдова (68%)", – йдеться у повідомленні.

Абсолютна більшість українців також вважає дружніми країнами Румунію (56%), США (54%), Польщу (50%; водночас, 21% оцінюють ставлення Польщі як вороже). Найбільш вороже ставлення українці відчувають з боку РФ (97% негативу) і Білорусі (83% негативу).

Серед країн-сусідів найбільш тепле ставлення українці висловлюють до мешканців Молдови (55% – тепле, 39% – нейтральне), Туреччини (45% – тепле, 48% – нейтральне) та Болгарії (43% – тепле, 48% – нейтральне). До мешканців Румунії тепло ставляться 36% опитаних, ще 53% – нейтрально. До мешканців Словаччини 31% – тепло, 55% – нейтрально.

До мешканців Польщі українці найчастіше мають тепле (36%) або нейтральне ставлення (39%). Водночас, помітна частина (24%) має холодне сприйняття. Подібну ситуацію бачимо щодо мешканців Угорщини: 55% мають нейтральне бачення, 19% висловлюють тепле ставлення, 22% – холодне.

Найхолоднішим є ставлення до мешканців Росії (91%) та Білорусі (70%). "З 2022 року ставлення до них лише погіршилося: наприклад, чотири роки тому до мешканців росії дуже холодно ставилися 56% українців, ще 25% – холодно. Наразі ж дуже холодно до росіян ставляться 81% українців, ще 10% – просто холодно", – зазначили соціологи.

Опитування проводилось 4-9 серпня 2026, метод – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), вибірка – 2000 респондентів.

Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більш 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).

#негатив #рейтинг #опитування #симпатії
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