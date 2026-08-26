В канцелярії Навроцького розкрили зміст вітального листа до президента України у День Незалежності

Президент Польщі Кароль Навроцький надіслав президенту Володимиру Зеленському привітального листа з нагоди 35-ї річниці Незалежності України та побажав перемоги у війні. Про це розповів голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач, передає RMF24.

Пшидач заявив, що Навроцький написав вітального листа Зеленському до Дня Незалежності України, у якому вказав на "напружені моменти" у відносинах двох країн. "У цьому листі президент фактично побажав Україні перемоги у війні з Росією, вказавши, що існує низка напружених моментів, які ми хотіли б поступово зменшувати… Найголовніше те, що Польща дбає про добросусідські відносини. Вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних засадах, і однією з таких засад є, зокрема, історична правда", – сказав Пшидач.

Голова Бюро міжнародної політики також заявив, що діалог між офісами президентів України та Польщі триває. Однак, поки що немає планів щодо поїздки Навроцького до столиці України. Коментуючи відносини з Києвом, Пшидач також згадав про закон щодо створення Національного пантеону України. На його думку, це "не сприятиме поліпшенню відносин не лише з Польщею, а й з іншими державами, з усією Західною Європою. На місці українців я б не ображав історичної пам’яті жертв і не прославляв би злочинців. Якщо Україна це робить, вона має розраховувати на те, що ці дії матимуть негативні наслідки", – додав Пшидач.

Раніше з 35-ю річницею незалежності Україну привітав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Навроцький раніше заявив, що вважає за необхідне продовжувати підтримку Києва у боротьбі з російською агресією, тому що успіх України – у стратегічних інтересах Польщі.