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Україна повільно програє війну без системних змін та інновацій – Федоров

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Україна повільно програє війну без системних змін та інновацій – Федоров
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Ексміністр оборони України Михайло Федоров заявив, що країна поступово програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг подій. Про це він сказав у коментарі Reuters.

"Я вважаю, що зараз настав переломний момент, який визначить наш подальший курс, але, схоже, ми поступово, потроху програємо", – сказав Федоров.

Він додав, що Україна все ще має "всі шанси" на перемогу, але їй терміново потрібен план, щоб покласти край війні.

На його думку, головними перешкодами є відсутність єдиного бачення перемоги, недостатнє впровадження технологій, а також укорінена корупція й патронатні мережі.

Федоров підкреслив, що країна має потенціал для перемоги завдяки розвитку автономних дронів зі штучним інтелектом, дешевих ракет-перехоплювачів і власної балістичної програми, проте державі бракує комплексної стратегії їх застосування. За його оцінкою, ефективність державних інституцій становить близько п'яти відсотків, що заважає повною мірою скористатися наявними технологічними розробками.

"Вже існують технології, які могли б повністю зупинити росіян, але наша відсутність далекоглядності… означає, що ми їх не застосовуємо", – сказав він.

 

#федоров #війна #прогноз
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