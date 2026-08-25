Естонія використовує всі дипломатичні засоби, щоб Україна отримала додаткові засоби ППО – президент

Естонія робить усе можливе для того, щоб Україна отримала додаткові засоби протиракетної оборони, заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Естонія робить усе можливе, щоб Україна отримала додаткові засоби протиракетної оборони…. Наразі ми не маємо можливості самостійно виробляти їх (засоби ППО – ІФ-У) і постачати безпосередньо в Україну, але використовуємо всі дипломатичні засоби, що є в нашому розпорядженні, аби балістичні ракети більше не вражали цивільне населення та інфраструктуру", – сказав Каріс на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Він наголосив, що Естонія віддана підтримці України та українського суспільства.

"З початку російської агресії ми надали Україні допомогу на суму в мільярд євро, що становить приблизно 0,25% нашого ВВП щороку. Ми сподіваємося, що тим самим ми подали приклад іншим, більшим країнам", – зазначив президент Естонії.

За його словами, Естонія також розраховує на поглиблення співпраці між оборонними галузями двох країн.

"Наші оборонні галузі мають багато чого запропонувати одна одній, і ми в Естонії маємо чому повчитися в України. Наша основна увага зосереджена на спільному виробництві систем озброєння та розвитку оборонного потенціалу. Наша спільна угода є важливим кроком у цьому напрямку", – сказав Каріс.