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Зеленський і Каріс обговорили безпекові загрози напередодні зими

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Зеленський і Каріс обговорили безпекові загрози напередодні зими

Президент України Володимир Зеленський і президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі у Києві обговорили безпекові загрози  напередодні зими.

"Звісно, ми обговорили всі безпекові загрози на цей час та безпекові загрози на зиму. Треба, щоб всі голоси в Європі звучали на підтримку надання Україні протиповітряної оборони", – сказав Зеленський на на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок.

Він також зазначив, що сторони обговорили подальшу участь Естонії в безпекових коаліціях, створених після початку повномасштабної війни, зокрема в ІТ-коаліції, яку очолює Естонія. Окремо Зеленський відзначив співпрацю України та Естонії у сфері безпілотних систем у межах формату Drone deal та закликав прискорити цю роботу з Естонією і державами Балтії.

Зеленський подякував Карісу за підтримку України протягом повномасштабної війни, зазначивши, що "останніми днями президент Каріс відвідує нас саме як діючий президент востаннє".

"Президент Каріс був тут у Києві за два дні до повномасштабного російського вторгнення. Протягом війни ми неодноразово зустрічались з президентом і домовлялись завжди. Я вдячний Естонії за досягнутий рівень нашої співпраці, за незмінну принциповість в оцінках російської агресії та у спільних європейських діях на захист", – сказав він.

#естонія #каріс #зеленський
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