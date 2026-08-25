Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Зеленський: членство України в НАТО зменшить ризики російської агресії для інших країн Альянсу

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: членство України в НАТО зменшить ризики російської агресії для інших країн Альянсу

Членство України в НАТО зменшить ризики російської агресії проти інших країн Альянсу, оскільки в НАТО буде країна з сильною армією, і це небезпечно для Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо вірити в силу НАТО, то Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником в НАТО. І якщо чесно, якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн, які вже в НАТО, тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок.

"І для Росії це небезпечно. А поки ми не в НАТО, ми не в НАТО", – додав він.

У свою чергу, президент Естонії зазначив, що Україна є невід’ємною частиною Європи, і вступ до Європейського Союзу та НАТО – "це не віддалена мрія українського народу, а цілком обґрунтовані сподівання".

#нато #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати
Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian. …

Читати
Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо від…

Читати