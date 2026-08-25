Зеленський: членство України в НАТО зменшить ризики російської агресії для інших країн Альянсу

Членство України в НАТО зменшить ризики російської агресії проти інших країн Альянсу, оскільки в НАТО буде країна з сильною армією, і це небезпечно для Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо вірити в силу НАТО, то Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником в НАТО. І якщо чесно, якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн, які вже в НАТО, тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві у вівторок.

"І для Росії це небезпечно. А поки ми не в НАТО, ми не в НАТО", – додав він.

У свою чергу, президент Естонії зазначив, що Україна є невід’ємною частиною Європи, і вступ до Європейського Союзу та НАТО – "це не віддалена мрія українського народу, а цілком обґрунтовані сподівання".