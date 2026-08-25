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Фіцо: ми готові запропонувати Києву досвід в євроінтеграції, але не підтримаємо пришвидшеного вступу в ЄС

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Фіцо: ми готові запропонувати Києву досвід в євроінтеграції, але не підтримаємо пришвидшеного вступу в ЄС
Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє, що його уряд готовий запропонувати Україні свій досвід щодо інтеграції в Європейський Союз, але не підтримає її пришвидшеного вступу.

Про це він сказав у вівторок в Братиславі під час спільної заяви з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, який проводить свій щорічний тур столицями держав-членів Європейського Союзу.

"Країни мають право бути членами Європейського Союзу за умови, що вони виконають усі умови, тобто жодних винятків, жодних спрощень, і це також стосується України. Неможливо, щоб Україна була швидшою (в ЄС – ІФ-У) за інші країни, такі, як Чорногорія", – зазначив свою позицію Фіцо.

Водночас словацький прем’єр-міністр констатував підтримку Сербії. "Словаччина рішуче підтримує Сербію, і я кажу це тут. Ми повинні припинити створювати будь-які політичні перешкоди, коли йдеться про інтеграцію цієї країни до Європейського Союзу. Словацький уряд готовий брати участь, щоб запропонувати свій досвід інтеграційного процесу, і ми говоримо це також українській стороні. Але неможливо, щоб Україна отримала винятки. Словацький уряд буде абсолютно суворим у цьому питанні", – наголосив Фіцо.

#фіцо #вступ_в_єс
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