Закінчення війни можливе лише внаслідок глобального рішення світових лідерів – Залужний

Прогнозування термінів завершення війни або поступок з боку РФ є неефективним, оскільки реальний вихід із конфлікту такого масштабу лежить виключно у площині глобальних геополітичних рішень, переконаний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, російсько-українську війну не можна розглядати як локальний чи регіональний конфлікт, а для її припинення рішень лише України або РФ на сьогодні недостатньо через кризу старого світового порядку."Найбільш ідеальний варіант для України – це завершення війни внаслідок глобального рішення, внаслідок якого Україна а) отримає своє місце на геополітичній карті, б) вибере собі якесь право на безпечне існування в новому світовому порядку", – сказав Залужний в ефірі "24 каналу", висловивши водночас сумнів у можливості ухвалення такого рішення найближчим часом.

Дипломат наголосив, що за відсутності швидкого глобального рішення українцям необхідно вистояти у війні на виснаження та вибудувати адаптовану до постійних загроз самодостатню державу за прикладом Ізраїлю.

Він закликав позбутися ілюзій щодо швидкого завершення бойових дій. "Поки що варіанти, що завтра ми прокинемось і все буде так, як відбулося в 91-му році, – нас оголосять незалежними, а завтра нас хтось оголосить переможцями – такого точно, на жаль, не буде. Над цим необхідно буде важко працювати", – сказав ексголовнокомандувач.

Залужний також критично оцінив нинішній підхід до запровадження міжнародних обмежень проти країни-агресора. На думку дипломата, поетапне введення санкцій призводить до втрати часу, оскільки РФ встигає адаптуватися до них. "Якщо вже вести мову про важкі важелі впливу на РФ, то давайте тоді казати чесно, що є на сьогодні дві країни в світі, які б могли б змусити щось Росію зробити, але і одна, і друга країна на сьогоднішній день цього не робить", – констатував він.

Єдиним виходом із війни на виснаження, за словами дипломата, залишається наближення глобального консенсусу лідерів. "Те, що це буде – воно точно буде, але знову ж таки лише тоді, коли ми будемо не тільки в це вірити, а будемо щось для цього робити. У тому числі підштовхуючи і підганяючи оце глобальне рішення", – сказав Залужний.