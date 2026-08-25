Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Єврокомісія: верховенство права та боротьба з корупцією – зобов'язання України

1 хв читати
Додати як джерело
Єврокомісія: верховенство права та боротьба з корупцією – зобов'язання України

Європейській комісії відомо про блокування в Україні деяких реформ у сфері верховенства права, там нагадали Києву про взяті зобов'язання щодо їх проведення.

Про це у вівторок в Брюсселі, коментуючи ситуацію, коли в Україні, "переважно в парламенті", були заблоковані деякі реформи у сфері верховенства права, важливі для подальшого фінансування, сказав речник Європейської комісії з питань розширення Маркус Ламмерт.

"Ми обізнані з останніми подіями. Ми нагадуємо, що верховенство права та боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне вступити до Європейського Союзу", – сказав він.

Речник також наголосив, що Україна взяла на себе зобов'язання проводити реформи в цій галузі та в контексті плану ЄС щодо України. "Україна погодила з Європейською Комісією щодо 10 реформ, яким слід надати пріоритет для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією. Українська влада повинна виконувати цю роботу послідовно та ефективно", – додав Ламмерт.

#право #єврокомісія #реформи #корупція
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежнос…

Читати
Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian. …

Читати
Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо від…

Читати