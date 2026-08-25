Єврокомісія: верховенство права та боротьба з корупцією – зобов'язання України

Європейській комісії відомо про блокування в Україні деяких реформ у сфері верховенства права, там нагадали Києву про взяті зобов'язання щодо їх проведення.

Про це у вівторок в Брюсселі, коментуючи ситуацію, коли в Україні, "переважно в парламенті", були заблоковані деякі реформи у сфері верховенства права, важливі для подальшого фінансування, сказав речник Європейської комісії з питань розширення Маркус Ламмерт.

"Ми обізнані з останніми подіями. Ми нагадуємо, що верховенство права та боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне вступити до Європейського Союзу", – сказав він.

Речник також наголосив, що Україна взяла на себе зобов'язання проводити реформи в цій галузі та в контексті плану ЄС щодо України. "Україна погодила з Європейською Комісією щодо 10 реформ, яким слід надати пріоритет для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією. Українська влада повинна виконувати цю роботу послідовно та ефективно", – додав Ламмерт.