США з захватом ставляться до українців та впевнені у їхньому процвітаючому майбутньому – привітання від Трампа з Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35-річчя відновлення незалежності України, яке відзначалося в понеділок.

"Від імені американського народу я вітаю вас і громадян України з вашим Днем Незалежності… З мужніми, хоробрими та талановитими людьми ви побудували велику країну. Коли ви відзначаєте цю важливу подію, знайте, що Сполучені Штати з захопленням ставляться до вашого стійкого духу, вшановують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації", – процитував Зеленський привітання від Трампа в соцмережі Х у вівторок вранці.

При цьому президент США пропонує "скористатися моментом, щоб покласти край конфлікту та побудувати міцний, тривалий мир, який звільнить величезний потенціал України для наступних поколінь".

Зеленський подякував Трампу за привітання і додав, що "ці слова, подібно до звуку запуску Patriot PAC-3, підносять наш дух і дають надію, що життя можна захистити від диких атак Росії та що можна досягти гідного миру".