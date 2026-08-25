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Прем'єр Великої Британії планує у вересні відвідати США, має намір переконати Трампа в необхідності підтримки Києва – ЗМІ

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Прем'єр Великої Британії планує у вересні відвідати США, має намір переконати Трампа в необхідності підтримки Києва – ЗМІ
Фото: Justin Ng / Alamy

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем разом з іншими європейськими лідерами планує у вересні відправитися до США для вирішення питання щодо надання Україні ракет для систем Patriot, пише Bloomberg.

Бернем, зазначає агентство, заявив, що разом з іншими європейськими лідерами планує наступного місяця вирушити до США, щоб "переконати президента Дональда Трампа надати Україні доступ до їхніх запасів зенітних ракет Patriot напередодні зими".

Прем'єр додав, що "з нетерпінням чекає на поїздку до Нью-Йорка у вересні".

"Я ще не до кінця узгодив деталі, але, найімовірніше, поїду, особливо після сьогоднішнього обговорення", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Бернем повідомив, що європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі "Коаліції охочих" у рамках Генеральної Асамблеї ООН з метою отримання американських ракет-перехоплювачів та налагодження поставок з інших країн.

На думку прем'єра Великої Британії, інші європейські країни мають активізувати свої зусилля на підтримку України.

"Є й інші гравці, які могли б допомогти, і на яких ми можемо вплинути. Ймовірно, це буде рішення, яке вимагатиме багатоетапного процесу та тривалих переговорів", – заявив він.

Раніше Бернем відвідав Київ, де вперше головував на зустрічі "Коаліції охочих" та провів двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

 

#бернем #велика_британія
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