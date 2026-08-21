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Україні потрібна влада національної єдності, а не вибори під час війни, – Яценюк

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Україні потрібна влада національної єдності, а не вибори під час війни, – Яценюк
Фото: https://ksf.openukraine.org/

Україні потрібна влада національної єдності, а не вибори під час війни, вважає голова Київського Безпекового Форуму (КБФ), прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк.

"Думаю, що нам потрібна влада національної єдності, де народ довіряє владі, а влада піклується про свій народ і її мета – перемогти у війні. Є дискусії про вибори. Вибори неможливо провести юридично", – сказав Яценюк під час національного круглого столу "Єдність навколо прапора" під егідою КБФ у п’ятницю.

За його словами, під час війни чесні прозорі, демократичні вибори провести неможливо, а думки про виграш на виборах можуть призвести до програшу в війні, тому спочатку треба виграти війну.

#війна #вибори #кбф #яценюк
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