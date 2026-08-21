Яценюк пропонує включити до РНБО представників політсил, а урядовцям відмовитися від участі у майбутніх виборах

Голова Київського Безпекового Форуму (КБФ), прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк пропонує включити до складу Ради національної безпеки та оборони представників політичних сил, а членам уряду відмовитися від участі у прийдешніх виборах.

"Дозволю собі запропонувати ідею про те, щоб ключовий орган української держави, який очолюється Верховним Головокомандуючим Збройних Сил України, президентом України, це Рада Національної безпеки та оборони, включив до свого складу представників всіх політичних сил, щоб розділити політичну відповідальність за прийняття всіх рішень в країні", – зазначив Яценюк під час національного круглого столу "Єдність навколо прапора" під егідою КБФ у п’ятницю.

Політик також запропонував урядовцям задекларувати відсутність політичних амбіцій та відмову від участі у майбутніх виборах.

"Окремо, хотів би зупинитися на уряді: чи національної єдності, чи порятунку. Я вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні. Вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни", – підкреслив Яценюк.

Він також наголосив на необхідності прийняти програму дій уряду на 12 місяців, щоб парламент мав можливість запитати, що зроблено, кожного члена уряду, який не є політиком, а є державним діячем.