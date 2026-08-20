Мер столиці відзначив українських захисників і захисниць медалями "Честь. Слава. Держава"

Напередодні 35-ї річниці Незалежності України мер столиці Віталій Кличко вручив захисникам і захисницям відзнаку Київського міського голови - медалі "Честь. Слава. Держава", повідомляється на сайті київської міської влади у четвер.

"Напередодні 35-ї річниці Незалежності України вручив 61 відзнаку Київського міського голови - медалі "Честь. Слава. Держава", нашим Захисникам та Захисницям. Тим, хто бився за свободу й незалежність України на Донбасі, в Херсонській, Харківській та Запорізькій областях, звільняв Київщину, боронив столицю. Завдяки нашим Захисникам і Захисницям ми маємо можливість сьогодні жити, працювати, виховувати дітей, розвивати наші міста та допомагати фронту", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що Київ продовжує системно підтримувати Сили оборони України.

"Від початку 2026 року громада столиці вже передала військовим різних бригад понад 52 000 БпЛА та інше оснащення. Підтримуємо й тих, хто повернувся з фронту. У межах міської програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" столиця вже спрямувала понад 1 млрд грн на матеріальну допомогу, компенсації на автомобілі, лікування, реабілітацію, освіту та відновлення. Дякую кожному і кожній, хто захищає Україну. Вічна шана тим, хто віддав за неї найдорожче — своє життя. Слава Україні та її Героям!", - написав Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, Київ регулярно виділяє кошти на купівлю БпЛА, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та іншого обладнання для військових. Зокрема, за минулий рік столиця спрямувала на потреби Сил оборони України понад 12 мільярдів гривень, за 7 місяців цього року – ще 5 мільярдів гривень.