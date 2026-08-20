Росія дедалі частіше випробовує на міцність рішучість НАТО та партнерів – Сибіга

Росіяни, атакуючи Україну, все частіше вдаються до провокацій проти країн НАТО, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він вказав, що під час атаки на Україну вночі Росія вкотре порушила повітряний простір Молдови та Румунії, а також завдала удару по пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні.

"Держава-агресор все частіше випробовує рішучість НАТО та партнерів Альянсу, порушуючи суверенітет сусідніх держав і навмисно поширюючи ризики, спричинені розв’язаною нею війною, далеко за межі України", – наголосив Сибіга.

Він додав, що разом з віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм та міністеркою закордонних справ Румунії Оаною Цою підтримує тісну координацію. Сторони працюватимуть над посиленням і підвищенням ефективності регіональної відповіді на спроби Росії розширити війну, яку вона почала.

Глава МЗС також зазначив, що ці питання будуть порушені під час майбутнього саміту Одеського трикутника, щоб посилити регіональну безпеку, захистити критичну інфраструктуру та домогтися того, що незаконні й агресивні дії Росії матимуть для неї наслідки.

"Наша спільна відповідь має бути сильнішою за спроби Росії випробувати нашу єдність і рішучість. На кону безпека та стабільність усього регіону", – підкреслив міністр.