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Опитування: 70% українців проголосували б за вступ до ЄС у разі референдуму

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Опитування: 70% українців проголосували б за вступ до ЄС у разі референдуму
Фото: https://www.facebook.com

70% українців проголосували б за вступ до ЄС у разі референдуму. Про це свідчать дані аналітичного звіту "Думки і погляди населення України щодо європейської інтеграції", підготованого Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Ukraine2EU та у співпраці з Офісом віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Опитування проводилось у травні-червні 2026 року.

"Підтримка залишається стабільною в межах 68-72% після 2022 року. При цьому 30% українців є переконаними прихильниками вступу, ще 32% – помірковані прихильники (такі, що "скоріше сильно" підтримують)", – йдеться у повідомленні на сайті КМІС у четвер.

Зазначено, що після сплеску підтримки вступу у 2022 році після повномасштабного вторгнення (81% серед усіх дорослих громадян готові були прийти проголосувати "за" вступ), далі показник дещо знизився і стабілізувався в межах 68-72%. Станом на травень 2026 року загалом 70% серед усіх дорослих громадян проголосували би "за". Проголосували би "проти" – 10%. Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 87% проголосували би "за", а 13% – проти.

У вересні 2025 року 72% готові були голосувати "за" (порівняно із нинішніми 70% різниця в межах похибки), 6% готові були голосувати "проти" (нинішні 10% понад похибки вищі, тобто за останній час стало трохи більше противників). Важливо зазначити, що кожен п’ятий українець (20%) або не голосував би, або має невизначене ставлення.

Серед усіх категорій більшість підтримують вступ до ЄС. Проте є і певна варіативність підтримки:

▪ Мешканців Півдня і Сходу – серед них відповідно 63% і 64% голосували би "за" вступ порівняно із 74% на Заході і 72% в Центрі;

▪ Жінок – 66% проти 74% серед чоловіків;

▪ Респондентів із нижчою освітою – якщо серед респондентів з вищою освітою 75% голосували би "за", то серед респондентів із середньою спеціальною – 67%, а серед респондентів із лише повною середньою освітою – 60%;

▪ Респондентів із нижчим достатком – якщо серед респондентів із високим рівнем достатку 79% голосували би "за", то далі показник знижується до 69% серед респондентів із середнім достатком і до 61% серед респондентів із низьким достатком

Серед очікуваних переваг від вступу України до ЄС респонденти називають зростання зарплат, свободу пересування та наближення законодавства до стандартів ЄС. Серед побоювань – зростання цін, відтік кваліфікованих кадрів та додаткові витрати для бізнесу.

Під час опитування вивчалися думки і погляди дорослих жителів України (у віці 18 років і старше) з різних питань, пов’язаних з вступом України до Європейського Союзу. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Опитування проводилося з респондентами, які проживають на території, яка контролюється Україною.

Польовий етап дослідження тривав з 7 травня до 3 червня 2026 року. Загалом було проведено 2007 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.3) не перевищує 2.9% для показників, близьких до 50%; 2.5% для показників, близьких до 25 або 75%; 1.7% для показників, близьких до 10 або 90%; 1.3% для показників, близьких до 5 або 95%; 0.6% для показників, близьких до 1 або 99%.

#опитування #кміс #єс
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