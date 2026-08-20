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Політика

Члени погоджувальної ради зустрінуться з прем'єр‑міністром Корецьким у четвер – Стефанчук

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Члени погоджувальної ради зустрінуться з прем'єр‑міністром Корецьким у четвер – Стефанчук

Члени погоджувальної ради українського парламенту зустрінуться з прем’єр‑міністром України Сергієм Корецьким у четвер, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Разом із членами погоджувальної ради у нас запланована зустріч із прем’єр‑міністром України", – сказав Стефанчук на пленарному засіданні Верховної Ради.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс‑Україна", спікер поінформував народних депутатів про корективи в засіданні Верховної Ради у зв’язку з тривогами в Києві, які пов’язані з повітряною загрозою з боку Російської Федерації.

За словами Стефанчука, пленарне засідання у четвер почалося набагато пізніше. Він зазначив, що відповідно до регламенту та рішення погоджувальної ради, на сьогоднішньому засіданні протягом 30 хвилин виступлять народні депутати. Він зазначив, що після цього парламент заслухає голову Національного банку Андрія Пишного, якого напередодні викликали до зали Верховної Ради, а потім відбудеться зустріч членів погоджувальної ради з Корецьким.

#стефанчук #корецький
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