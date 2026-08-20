Кабмін ухвалив низку кадрових рішень в Мінінфраструктури та Мінагрополітики

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України та Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, Костянтина Ковальчука звільнено з посади заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Водночас Руслана Олійника і Кирила Фесика призначено заступниками міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України, а Інну Острадчук – державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Крім того, Тетяну Король повторно призначено заступником голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ), а Олександра Малецького – заступником голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (повторно).