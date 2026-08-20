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Кабмін призначив Рекуна першим заступником міністра ветеранів, Пискуна – заступником міністра

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Кабмін призначив Рекуна першим заступником міністра ветеранів, Пискуна – заступником міністра

Кабінет міністрів України призначив Сергія Рекуна першим заступником міністра у справах ветеранів України і Ігоря Пискуна – заступником міністра ветеранів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Також Руслана Приходька перепризначено заступником міністра ветеранів України з питань європейської інтеграції (раніше просто заступник) і Олега Шиманського – заступником міністра ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (раніше просто заступник).

В той же час, Фархада Фархадова звільнено з посади заступника міністра у справах ветеранів України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

#мінветеранів #кадри
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