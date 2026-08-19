Протестам не вдалося налагодити діалог з владою, однак заміна головнокомандувача ЗСУ була успіхом – Козятинський

Протестам, які тривали в Україні з липня, не вдалося налагодити діалог між владою та суспільством, однак відставка Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройних сил України була успіхом, заявив один із ініціаторів протесту, ветеран та активіст, колишній бойовий медик батальйону "Вовки да Вінчі" Дмитро Козятинський.

"Друзі, хочу подякувати всім, хто виходив на цей протест! Вважаю, що все було не дарма: щонайменше ми домоглися звільнення Сирського і призначення Драпатого, чого мало хто міг очікувати ще місяць тому. Я цьому неймовірно тішуся. Шкода, що так і не вдалося налагодити діалог між владою та суспільством. Сподіваюсь, що з часом це питання вирішиться, адже, на мою думку, саме відсутність комунікації була першопричиною цих протестів", – написав Козятинський в соцмережі Threads.

Він наголосив, що основною метою протестів були діалог і реформи, а не персоналії, і побажав Євгенію Хмарі успіхів на посаді міністра оборони, висловивши сподівання, що Хмара продовжить курс на реформи та боротьбу з корупцією в оборонній сфері.

"Протестний потенціал не є нескінченним. На мою думку, у цій ситуації варто перейти до класичної адвокації й пушити реформи без вулиці, принаймні на даний момент", – додав він.

Козятинський також додав, що негативно ставиться до виборів під час війни – як через технічні складнощі організації, так і через ризики, які несе роз'єднаність суспільства під час виборчого процесу для ходу війни.