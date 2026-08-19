Вибори можливі лише за умови припинення вогню та забезпечення можливості голосування для всіх – "УДАР"

Вибори не можна підлаштовувати під рейтинги влади чи опозиції – вони мають визначатися безпековою ситуацією та забезпеченим правом на вільний вибір для всіх громадян, заявили у партії "УДАР Віталія Кличка".

"Наша позиція залишається незмінною: проводити вибори під час активних бойових дій не можна. Уже 5 рік повномасштабної війни тема виборів періодично повертається до публічного порядку денного. Надто часто це відбувається на тлі нових рейтингів, політичних розрахунків і спроб визначити найбільш сприятливий момент. Так не повинно бути. Рішення про проведення виборів не можна ухвалювати, стежачи за соціологією та обираючи зручний момент чи для чинної влади, чи будь-якого потенційного кандидата. Вибори мають не послабити Україну, а зробити її сильнішою", – йдеться в заяві партії, оприлюдненій в середу.

В партії зазначили, що під час війни фактично неможливо забезпечити рівний доступ до виборчого процесу для всіх українців. Зокрема, для військових на передовій, мешканців окупованих територій, прифронтових громад та ВПО.

"Виборче право – це не лише право обирати, а й право бути обраним. Тому військовослужбовці, які захищають Україну на фронті, не матимуть рівних можливостей для участі у виборах як виборці та як кандидати. Так само мільйони українців за кордоном, внутрішньо переміщені особи, жителі прифронтових громад і громадяни з тимчасово окупованих територій не матимуть рівного доступу до виборчого процесу", – зазначається в заяві.

Крім того, в "УДАРі" наголосили, що проведення виборів під час активних бойових дій зробить виборчі дільниці, місця проведення публічних заходів та офіси кандидатів цілями для ворожих обстрілів.

"Не можна також ігнорувати безпекові ризики. Виборчі дільниці, партійні офіси та публічні заходи можуть стати цілями російських атак. Ворог отримає додаткові можливості для інформаційних операцій, кібератак, поширення дезінформації та підриву довіри до результатів голосування", – наголосили в партії.

Перший заступник голови партії Артур Палатний підкреслив, що сьогодні українські політики з влади та опозиції повинні шукати способи вистояти у війні та досягти миру, а не займатися виборами.

"Влада та українські політики мають не пошуками способів проведення виборів займатися, а думати про те, як країні вистояти у війні та досягти миру, який відповідатиме інтересам України. Момент для виборів мають визначати не рейтинги, не бажання зберегти або здобути владу, а безпека держави та здатність гарантувати кожному українцеві право вільно обирати і бути обраним. Лише такі вибори не послаблять Україну, а зроблять її сильнішою", – підкреслив Палатний.

Як повідомлялося, у вівторок колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що в Україні необхідно знайти законний, безпечний і реалістичний механізм для відновлення повноцінного демократичного процесу навіть за умов тривалої війни. "Демократія не може бути заручницею Росії… Ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно", – сказав він у зверненні.

За його словами, тривалість війни не повинна означати відмову від демократичних процесів, а РФ не може отримати можливість визначати, коли українці зможуть обирати свою владу. Він наголосив, що для проведення виборів необхідно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном та людей у прифронтових регіонах, а також безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результатів. "Складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і в цій ситуації", – сказав Федоров.