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Політика

Cибіга анонсував підготовку документу із стратегією щодо Білорусі

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Cибіга анонсував підготовку документу із стратегією щодо Білорусі
Фото: МЗС України

Кандидат на посаду міністра закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував підготовку документу із стратегією щодо Білорусі, наголосивши на необхідності притягнення режиму Олександра Лукашенка до відповідальності за співучасть у російській агресії.

Про це він повідомив, відповідаючи на питання у парламенті, чи буде публічно представлена "чітка стратегія щодо того, ким Україна бачить Білорусь" і які заходи планує українська сторона.

"Документ буде готовий. Ми його представимо і на комітеті, і з вами поділимося. Білоруський напрямок і далі становить загрозу для нашої безпеки, для європейської безпеки. Білорусь співвідповідальна за російську агресію. Режим Лукашенка має бути притягнений до відповідальності, санкціонований", – сказав Сибіга під час відповідей на питання нардепів у парламенті.

За його словами, МЗС структурувало підходи в рамках нашої політики щодо Білорусі, нагадав, що Україна налагодила "належне співробітництво з демократичними силами".

"І я в Міністерстві призначив посла з особливих доручень, відповідального за цей напрямок, і ми інституційно будемо його посилювати", – додав Сибіга.

Раніше у середу Верховна Рада розпочала розгляд питання щодо призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Президент України Володимир Зеленський у вівторок передав до Верховної Ради подання щодо призначення Сибіги міністром закордонних справ.

Верховна Рада проголосувала за перепризначення Сибіги на посаду глави МЗС.

Як повідомлялося, у травні 2026 року директор Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма", кандидат історичних наук Ярослав Чорногор був призначений послом з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн.

Пізніше, 25 травня, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська прибула до Києва зі своїм першим візитом.

#білорусь #сибіга #мзс
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