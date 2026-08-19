Cибіга анонсував підготовку документу із стратегією щодо Білорусі

Кандидат на посаду міністра закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував підготовку документу із стратегією щодо Білорусі, наголосивши на необхідності притягнення режиму Олександра Лукашенка до відповідальності за співучасть у російській агресії.

Про це він повідомив, відповідаючи на питання у парламенті, чи буде публічно представлена "чітка стратегія щодо того, ким Україна бачить Білорусь" і які заходи планує українська сторона.

"Документ буде готовий. Ми його представимо і на комітеті, і з вами поділимося. Білоруський напрямок і далі становить загрозу для нашої безпеки, для європейської безпеки. Білорусь співвідповідальна за російську агресію. Режим Лукашенка має бути притягнений до відповідальності, санкціонований", – сказав Сибіга під час відповідей на питання нардепів у парламенті.

За його словами, МЗС структурувало підходи в рамках нашої політики щодо Білорусі, нагадав, що Україна налагодила "належне співробітництво з демократичними силами".

"І я в Міністерстві призначив посла з особливих доручень, відповідального за цей напрямок, і ми інституційно будемо його посилювати", – додав Сибіга.

Раніше у середу Верховна Рада розпочала розгляд питання щодо призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Президент України Володимир Зеленський у вівторок передав до Верховної Ради подання щодо призначення Сибіги міністром закордонних справ.

Верховна Рада проголосувала за перепризначення Сибіги на посаду глави МЗС.

Як повідомлялося, у травні 2026 року директор Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма", кандидат історичних наук Ярослав Чорногор був призначений послом з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн.

Пізніше, 25 травня, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська прибула до Києва зі своїм першим візитом.