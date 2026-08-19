Федоров і Зеленський нічого не робили для підготовки виборів в Україні – Айвазовська

Україна може заплатити надто велику ціну за проведення виборів в Україні, при цьому ані Михайло Федоров, який раніше обіймав посади міністра оборони та віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації, ані президент України Володимир Зеленський нічого не зробили для їх підготовки, зазначає голова правління Громадянської мережі "Опора", член робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни Ольга Айвазовська.

"Вибори під час війни не будуть цілком демократичними і ми за це заплатимо високу ціну. Але і Президент про них думає саме під час війни, і колишній міністр Федоров. Є щось спільне", – написала Айвазовська у Facebook у середу, коментуючи заяву Федорова, який напередодні закликав знайти механізм для проведення виборів в Україні в умовах тривалої війни.

За її словами, і Зеленський, і Федоров "мають купу вразливостей". "Але обоє нічого не робили предметно щодо підготовки системи безпеки для найтяжних та найбільш важливих для країни виборів в історії України", – наголосила голова правління "Опори".

За словами Айвазовської, російські окупанти можуть використати безліч сценаріїв, щоб делегітимізувати розпочатий електоральний процес або повністю зупинити хід кампанії. Також вона вважає, що, оскільки перші вибори, які були пропущені, були парламентськими, перші повоєнні теж повинні бути парламентськими.

За словами голови правління "Опори", законодавство про повоєнні вибори готове на 65%, але робоча група "забуксувала, коли зупинився перемовний процес в квітні". Також вона повідомила, що 50% громадян зараз живуть не за адресою реєстрації (29% в Україні і 20% за кордоном), і Державний реєстр виборців критично потребує креативного підходу у процесі верифікації даних.

Також для проведення виборів потрібний належний час для інформаційно-просвітницьких заходів, переглянути мандат правоохоронців, провести геополітичну робота щодо організації виборів на закордонному виборчому округу, розробити план транзиту влади від військової до цивільної системи управління, доукомплектувати склад Центральної виборчої комісії та залучити величезні ресурси, зазначила Айвазовська.

Як повідомлялося, у вівторок Федоров заявив, що в Україні необхідно знайти законний, безпечний і реалістичний механізм для відновлення повноцінного демократичного процесу навіть за умов тривалої війни. "Демократія не може бути заручницею Росії… Ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно", – сказав він у зверненні.

За його словами, тривалість війни не повинна означати відмову від демократичних процесів, а РФ не може отримати можливість визначати, коли українці зможуть обирати свою владу. Він наголосив, що для проведення виборів необхідно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном та людей у прифронтових регіонах, а також безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результатів. "Складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і в цій ситуації", – сказав Федоров.

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