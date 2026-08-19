Cибіга під час виступу у Раді назвав три ключові пріоритети: справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство

У виступі у парламенті перед голосуванням за призначення на посаду міністра закордонних справ України Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети української дипломатії: справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство.

"Ми перебуваємо на визначальному етапі війни. Етапі, на якому особливого значення набуває саме дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але також викликів безпрецедентного масштабу. Це покладає на нас усіх особливу відповідальність. Диктує логіку наших дій. Нічого важливішого за закінчення війни немає", – сказав він під час виступу у парламенті.

Сибіга зауважив, що попри всі виклики, Україна зберегла підтримку партнерів, розблокувала EUR90 млрд від ЄС, посилила тиск на Росію, створила спецтрибунал за злочин агресії, суттєво розширила дипломатичну присутність у світі та міжнародних організаціях та відкрила перші переговорні кластери з ЄС.

"Але допоки триває війна, жодні зусилля не можуть вважатися достатніми. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. Три ключові пріоритети: справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство. Загалом беремо курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Таким є бачення президента України: мірилом ефективності є результат". – заявив він.

Перш за все, як наголосив Сибіга, аби завершити війну, "потрібна сила на полі бою та за столом переговорів, і тут дипломатія виходить на передній план". У цьому контексті він відзначив важливість залучення США, активну роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки.

"Найбільш нагальне: посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Нам потрібна самодостатність в усіх критичних озброєннях. Маємо одинадцять коаліцій, включаючи антибалістичну – створену нещодавно. І ще одна, важлива геополітична ініціатива – Карпатська – буде створена восени", – сказав Сибіга.

Окремо він наголосив, що напередодні зими дипломатія залучає підтримку для енергетики та стійкості України.

Другим пріоритетом він відзначив вступ України до ЄС, нагадавши про мету Києва – відкрити всі кластери якнайшвидше.

"Працюємо із сусідами, ключовими столицями, Брюсселем та іншими кандидатами. Прагматичне добросусідство. Правильна прагматика переважить будь-які емоції", – запевнив дипломат.

Він запевнив, що інтеграція України до НАТО – "незмінний пріоритет та переходить в практичну площину". "Максимально заходимо в усі формати практичної взаємодії вже сьогодні", – додав Сибіга.

Говорячи про продовольчий експорт у Чорному морі, він нагадав, що українська сторона вже домовилася з сусідами про транзит, відновлює Шляхи Солідарності, шукає способи захисту свободи судноплавства.

У контексті третього пріоритету для дипломатії – світового українства – Сибіга наголосив на важливості збереження зв’язків та ідентичності, захисту прав українців за кордоном, посиленні присутності України та цифровізації послуг.

Сибіга підкреслив у своєму виступі, що "за все потрібно боротися", і запевнив, що "українська дипломатія готова до цієї боротьби".

"За кожну ракету. Кожен кластер. Кожен новий ринок для експортерів. Кожне санкційне рішення. Кожен пакет для енергетики. Українська дипломатія готова до цієї боротьби – разом із вами, парламентською дипломатією. Працюємо спільно, як уряд, парламент, держава та нація. У єдності – сила. Слава Україні!", – резюмував він.