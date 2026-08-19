Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про земельний сервітут для фортифікаційних споруд

Верховна Рада підтримала в першому читанні за основу проєкт закону №14117 "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо використання права земельного сервітуту для військових потреб", що регулює порядок оформлення речових прав на приватні сільськогосподарські землі під фортифікаційними та військовими інженерно-технічними спорудами під час воєнного стану.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час розгляду законопроєкту на засіданні Ради в середу документ підтримали 274 народних депутати, жодного голосу проти, один утримався.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту на сайті парламенту, документ надає військовим обладміністраціям повноваження встановлювати земельні сервітути на приватних сільгоспземлях за заявою Міністерства оборони України або інших військових формувань у межах визначених Кабміном територій з обов’язковим письмовим повідомленням власника та користувача. Для ділянок площею до 10 га сервітут встановлюється на всю ділянку без розроблення землеустрою, а понад 10 га - на її частину за технічною документацією, яка розробляється на замовлення військових без погодження з власником.

Сервітут встановлюється без зміни цільового призначення ділянки на строк до спливу одного року після закінчення війни і забороняє її використання для сільгоспотреб. Щорічна плата за сервітут становить 12% нормативної грошової оцінки землі та сплачується власнику протягом двох років після скасування воєнного стану. У разі використання ділянки для військових потреб до оформлення прав власнику виплачується компенсація в розмірі плати за сервітут, а втрачений через встановлення обмежень врожай підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному Кабміном. Заяви про виплату плати за сервітут та компенсацій подаються через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Також, згідно із законопроєктом, землекористувачі (орендарі та емфітевти) звільняються від орендної плати на термін дії сервітуту без ризику розірвання договору, а строки оренди ділянок державної та комунальної власності продовжуються на відповідний термін автоматично. Протягом року після завершення сервітуту військові зобов’язані знести збудовані об’єкти та відновити стан землі або ж ОВА може ініціювати викуп ділянки для суспільних потреб, якщо споруди мають функціонувати й надалі.