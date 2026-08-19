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Рада не підтримала пропозицію викликати у парламент заступницю керівника ОП Мудру

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Рада не підтримала пропозицію викликати у парламент заступницю керівника ОП Мудру

Верховна Рада не підтримала пропозицію народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") викликати на засідання парламенту у четвер заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-України", за пропозицію Гончаренка проголосували лише 31 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як повідомлялося, за словами Гончаренка в середу вранці проходять обшуки у Мудрої.

НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. Деталі при цьому не повідомлялися.

#верховна_рада #мудра
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